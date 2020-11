Problema per l’Atalanta: da Udine all’Ajax solo 3 giorni, ma 4 sono possibili. Si tratta, a giorni la decisione

L a scoperta è amarissima, e qualcosa bisognerà fare: l’Atalanta è gravemente penalizzata dal calendario di A prima della gara decisiva dall’Ajax in Champions. Dopo Udine ( ore 15 di domenica 6 dicembre), avrà solo tre giorni prima della partita di Amsterdam (mercoledì 9, ore 18,55). Ma prima, dal Midtjylland a Udine, ci sono addirittura 5 giorni. Ora, perché non ridurli a 4 anticipando la gara di Udine a sabato 5 dicembre, in modo da avere poi 4 giorni (e non 3: non è la stessa cosa...) prima della sfida dall’Ajax che deciderà il futuro in Europa?