Se la Lega Calcio non è ancora Lega Lotito... Atalanta-Lazio va giocata il 13 maggio. E sarà un piacere

I l tempo fa sempre giustizia, e lo farà anche con Claudio Lotito. Al presidente della Lazio, che aggrappandosi al rigido (e molto poco etico) rispetto del regolamento in settimana aveva rifiutato (per la terza volta: verbalmente, ufficialmente, ri-ufficialmente) l’anticipo di Atalanta-Lazio del prossimo fine settimana da sabato 7 a venerdì 6, a breve Bergamo farà una gran... pernacchia. Perché ieri com’è noto la Lega con il comunicato ufficiale n.193 ha rinviato a mercoledì 13 maggio le 5 gare di questa giornata che si dovevano giocare a porte chiuse (e spostato la finale di Coppa Italia dal 13 al 20 maggio, ma questo non ci interessa). Ora: ovvio che se si giocasse sabato prossimo anche Atalanta-Lazio sarebbe a porte chiuse, vista la situazione a Bergamo e in Lombardia (chiudono le scuole e aprono lo stadio?!?).