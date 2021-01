Seconda punta, trequartista o vice Ilicic? Atalanta, Gasp cerca un ruolo per Miranchuk

I n una partita come quella di mercoledì, che l’Atalanta ha gestito e vinto 3-0 senza problemi vista la differenza di valori rispetto al Parma, la novità calcistica più significativa è stata la posizione in campo di Miranchuk. Qui il tema è già stato trattato dopo il 2-2 di Bologna, ma è giusto tornarci visto l’esperimento di mercoledì col Parma: Miranchuk trequartista. Entrato al 20’ della ripresa, il russo ha giocato circa 20 minuti in posizione centrale, da trequartista (marcato a uomo da Cyprien) dietro le due punte Malinovskyi e Zapata. Poi ha chiuso invertendosi con Malinovskyi (e quasi fa gol di testa), quindi muovendosi nella posizione di Ilicic (ruolo per il quale è stato preso: come vice Ilicic). È evidente che Gasperini sta cercando una soluzione per collocare il ragazzo nel suo calcio e nel calcio italiano (leggi QUI un altro approfondimento sul tema Miranchuk). L’Atalanta ha investito 13 milioni sul talento russo. Ora l’allenatore deve trovare il modo di renderlo protagonista. Considerato che viene da un mondo, da un calcio e da una lingua diversa, ovvio che gli si dovranno concedere anche più dei sei mesi d’ambientamento che Bergamo abitualmente concede a chi arriva da Gasperini. Nel frattempo però è logico che quando possibile il tecnico lo mandi in campo e sperimenti.