Sutalo ko, scende il voto al mercato. E i conti? In tre anni 150 milioni di saldo attivo

I eri la notizia dell’indisponibilità di Sutalo, se va bene per circa due mesi (edema allo scafoide del piede destro) è stata uno choc. Ed è una pessima notizia in sé e per come è stata gestita. Perché le visite mediche sono di pochi giorni fa, e ovviamente lì l’infortunio è stato scoperto. Beh, aver preso Sutalo pur sapendo di questo problema porta a una considerazione inevitabile: o il ragazzo è fortissimo (speriamo...), o il prezzo è sceso di molto. Ma un fatto è certo, qualunque sia la risposta: se serviranno davvero quasi due mesi per riaverlo in gruppo e poi dovrà capire il calcio di Gasperini, Sutalo in pratica perderà tutta la stagione. Quindi in organico manca un difensore centrale. Dato che prenderlo infortunato di certo è stata una scelta, il giudizio al mercato si abbassa, e di molto: non più 9, ma 7,5.