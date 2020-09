Una bella vittoria, le parole di Gasperini ed ecco la parola d’ordine: Atalanta da scudetto. Appello al buon senso

I l discorso non è nuovo, ma va ripetuto. Premessa: il tema non è di questa rubrica, e da domani tornerà a non esserlo. Ma un’eccezione è necessaria. Perché è bastata una partita, il (bellissimo) 4-2 dal Torino nell’esordio stagionale, per avviare subito il tormentone: l’Atalanta «gioca per lo scudetto», «vale lo scudetto», «punta allo scudetto». E la disponibilità di Gasperini – che alla domanda sul tema ha risposto «Non possiamo iniziare il campionato pensando di poter vincere lo scudetto, però noi non ci siamo mai tirati indietro da nulla» – è stata trasformata in una mezza trappola. Perché la prima parte della risposta è subito svanita e nell’immaginario è rimasto il suo legittimo «Non ci siamo mai tirati indietro da nulla». Che unito al successivo «se avessimo vinto in casa della Juve, a luglio, forse avremmo avuto qualche chance» ha sdoganato considerazioni di ogni genere.