Verso il sorteggio, ecco il tris scelto da Serina: Zenit, Benfica e Salisburgo

G asperini da fine maggio vuole le più forti di ogni fascia: Liverpool, Real Madrid, Bayer Leverkusen (non il Lione perché ci abbiamo già giocato...). E de Roon la scorsa settimana presentando il campionato ha aderito con entusiasmo. Il presidente Percassi sogna l’Atalanta contro Messi (ma adesso è infortunato...), Masiello ogni volta che parla cita il Barcellona. E gli appassionati si sono in gran parte posizionati con l’allenatore: meglio affrontare le più forti, è il modo giusto per diventare eroi. Perdere per perdere…