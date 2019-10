Viva il turnover: i venticinque cambi di Gasp che hanno fatto volare l’Atalanta

A suo modo pure questo è un record: per la prima volta nei cicli di 7 partite in tre settimane l’Atalanta ha conquistato 13 punti in campionato. E 13 punti erano anche il primato di due anni fa, sempre nella serie di settembre. Solo che nel ciclo dell’autunno 2017 c’erano due partite di Europa League (3-0 all’Everton, 1-1 a Lione), ben altra cosa rispetto alle dimensioni della Champions con la quale stiamo facendo i conti oggi: 0-4 a Zagabria, 1-2 con lo Shakhtar. Ma nelle altre 5 partite di quest’anno i nerazzurri hanno conquistato 13 punti su 15 totali a disposizione.