Zapata, altro colpo di scena. Per Cugat sarebbe guarito. Ipotesi rientro anticipato

I l «soffio» ancora non è una notizia, quindi va preso con le pinze e proposto infarcito di condizionali. Ma se questa indiscrezione diventerà notizia, il mondo Atalanta avrà un motivo in più per gioire. Secondo rumors circolati con insistenza e per il momento ancora privi di conferme da parte della società, ieri Duván Zapata sarebbe stato visitato, a Barcellona, dal professor Ramón Cugat. E il guru dell’ortopedia applicata al calcio avrebbe confermato la diagnosi dell’Atalanta: il bomber è guarito, deve solo allenarsi con continuità e con un’intensità via via crescente, fino a quando il fastidio che adesso avverte sarà superato.