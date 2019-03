L’incredibile 3-4 a San Siro contro l’Inter, per Ivan Ruggeri

L ’urlo di Denis riecheggia ancora a San Siro, sei anni dopo. L’attaccante argentino si è reso subito conto di aver scritto la storia dopo la tripletta segnata a un’Inter incredula, sulle gambe dopo aver già assaporato la vittoria. Che partita, che emozioni quel 7 aprile del 2013. E chissà che soddisfazione lassù per Ivan Ruggeri, scomparso solo pochi giorni prima dell’incredibile impresa. Il “pres” ha dedicato gran parte della sua vita per i colori nerazzurri e non c’era modo migliore che celebrare la sua passione con una vittoria così, dopo il commovente minuto di silenzio di inizio partita.