Quando l’Atalanta riuscì a rifilare 5 gol alla Juventus (ma non era quella Juve)

L ’Atalanta che segna cinque gol alla Juventus fa sempre notizia. Non è una fake news. È che detta così mancano due elementi fondamentali: abbiamo fatto un balzo temporale di 94 anni e soprattutto non era «quella» Juventus. Che Juve era se non la «Vecchia signora»? Era la Juventus Italia, squadra di Milano ora scomparsa, che vestiva con i colori della bandiera italiana. Erano conosciuti appunto come i “tricolori”: maglia verde con risvolti rossi e colletto bianco. Non che ora siano colori impopolari, ma sicuramente al tempo, soprattutto a Milano dove pochi anni prima erano stati fondati i fasci italiani di combattimento, erano molto in voga.