Quanto l’Atalanta tolse uno scudetto alla Juve (con un gol fantasma)

N ella bacheca della Juventus manca uno scudetto e la colpa è dell’Atalanta. Non che la «Vecchia Signora» ne abbia bisogno, visto che con quello di quest’anno siamo a quota 35. Però a chi la chiama «ScansAtalanta» andrebbe ricordata la stagione 1953/1954 e soprattutto domenica 16 maggio 1954, quando una vittoria nerazzurra negò il tricolore ai bianconeri consegnandolo nelle mani dell’Inter allenata da Alfredo Foni. E per di più grazie a un gol fantasma segnato da Adriano Bassetto in uno spettacolare 3-2. Altro che var e occhio di falco sulla linea di porta.