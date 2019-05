L a palla rimbalza in alto, così in alto che per Zampagna è un invito a nozze. Non si può rifiutare. Stavolta però il mago delle rovesciate ci vuole mettere qualcosa in più: salto acrobatico, magico esterno destro volante, un angolo di caviglia innaturale ed palla in rete. Come trattenersi dopo un gol così? Zampagnone infatti non si trattiene, non è nel suo stile: se ne va sotto la curva e a momenti rimane in mutande. Catanzaro 1-Atalanta 2.