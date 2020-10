Alla scoperta dell’Ajax che ha impressionato con il Liverpool. Ecco come gioca Ten Hag, l’allievo di Guardiola

La formazione olandese è guidata dal dicembre del 2017 da Erik Ten Hag. Il tecnico nato il 2 gennaio 1970 a Haaksbergen (piccola città orientale dell’Olanda, situata nella regione del Twente), ha dovuto faticare parecchio per ottenere la fiducia di parte dello staff e della gente del Randstad (conurbazione urbana dei paesi bassi), che percepiva lui ed il suo secondo, Alfred Schreuder, «come i due tedeschi che vogliono insegnarci a giocare a calcio». Nel ripercorrere la carriera di Ten Hag, è bene sapere che si è imposto come allenatore per la sua capacità di lavorare con i giovani. La sua prima esperienza in Olanda fu alla guida dei Go Ahead Eagles (età media 22,2 anni) che riuscì a portare in Eredivisie già al primo anno. Questa sua capacità attirò le attenzioni di Guardiola, che lo volle con sé al Bayern e che gli affidò la guida della squadra B.