Arriva Mazzarri, un’altra bestia nera. Torino e Atalanta, due modi (molto) diversi di intendere il calcio

D opo lo stop interno contro la SPAL nell’ultima giornata di campionato, la squadra di Gasperini riparte su un campo ostico per tradizione, quello del Torino allenato da Walter Mazzarri. All’andata (disputatasi al Tardini per la momentanea inagilbilità del Gewiss Stadium), furono i granata a prevalere sull’Atalanta per 3-2, in una gara che vide per due volte le squadre sorpassarsi a vicenda. Utilizzeremo proprio quella gara per presentare il Torino, prima di dare un’occhiata all’evoluzione dei suoi numeri.