Atalanta, 4 campetti per studiare il Genoa di Ballardini. E’ cambiato, fa punti, e gioca... tutti indietro e contropiede

I l Genoa di Ballardini rappresenta lo step di difficoltà progressivo per poter accedere alle prime quattro posizioni di A. All’Atalanta (inutile nascondercelo), serve la quarta vittoria consecutiva in campionato per recuperare i punti persi nella prima parte della stagione. Gli impegni di Champions hanno sicuramente levato qualcosa alla squadra di Gasperini, ma al contempo hanno abituato il gruppo a sfide impegnative ogni tre giorni. In questa gara sicuramente non facile, l’Atalanta di Gasperini dovrà dimostrare di essere ulteriormente cresciuta di livello, assicurandosi i tre punti contro il “nuovo” Genoa, risanato dalla cura di Ballardini. Da quando sulla panchina del Genoa è tornato ad allenare il tecnico cesenate, il grifone ha realizzato 7 punti in quattro gare; frutto di 2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta. Sono state 6 le reti segnate (xG 4.05) e 4 le reti subite (xGC 5.18). Analizziamo di seguito queste quattro partite, cercando di capire qualcosa di più, sul modo di stare in campo del grifone.