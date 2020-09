Atalanta, 7 grafiche per studiare Sam Lammers: gigante, bravo coi piedi, rapace in area. Tutti i suoi dati

L’ Atalanta ha completato nelle scorse ore l’acquisto di Sam Lammers, battendo la concorrenza di diversi club, soprattutto quello della Sampdoria di Ferrero. L’arrivo dell’attaccante olandese conferma la strategia di Sartori e del suo staff, di assicurarsi profili di giocatori «deprezzati» dal mercato per via di stagioni poco fortunate, o per essere reduci da infortuni rimediati nelle stagioni precedenti. Per queste ragioni l’olandese approda a Bergamo per una cifra compresa tra i 7-8 milioni, non senza qualche strascico polemico con il suo vecchio club (PSV Eindhoven) che si aspettava da parte del classe 97 la firma per il rinnovo di contratto propostogli. I giocatori inseguiti e poi arrivati in nerazzurro, sono però tutti calciatori che hanno evidenziato ottime qualità dal punto di vista tecnico. Così dopo Piccini, arriva Lammers, reduce lo scorso anno da un infortunio al ginocchio che ne ha condizionato l’attività nella prima parte della stagione, ma che si era messo in mostra nell’annata precedente (2018/19), per quanto fatto con la maglia dell’Heerenveen. Vediamo di seguito che giocatore è.