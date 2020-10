Atalanta, 9 grafiche per scoprire le prime statistiche. Gomez strabiliante: regista e goleador (4 gol con meno di 1 xG)

P rimo stop del campionato e primo tagliando statistico per i giocatori che compongono la rosa a disposizione di mister Gasperini. Ovviamente, i minuti giocati sono pochi perché possano avere un peso specifico importante, ma vale comunque la pena di dare lo stesso un’occhiata. Per prima cosa però, partiamo dai minuti giocati. Hateboer e Sportiello, sono gli unici due giocatori dell’Atalanta ad aver giocato tutti i 270 minuti delle tre gare di campionato sin qui disputate. Dietro loro, segue un gruppetto di giocatori che sono stati in campo per più di 200 minuti, composto da: Gosens (250), Zapata (234), Gomez (233), Palomino (218), de Roon (213). Tra coloro che nella somma dei minuti, si sono potuti risparmiare il minutaggio (o quasi) di una partita troviamo Freuler (196) e Toloi (180). Cinque giocatori hanno accumulato più di 100 minuti e meno di 180 e sono: Pasalic (152), Muriel (146), Malinovskyi (140), Djimsiti (137), Romero (133). 4 giocatori sono sotto i 100 minuti e di conseguenza avranno statistiche sottili: Sutalo (95), Caldara (47), Lammers (36) e Mojica (21).