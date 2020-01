Atalanta, a San Siro il record di palle giocate. Tutti i dati del match e dell’andata in 5 info interattive

D opo il pareggio contro l’Inter è partita la caccia ai numeri per dimostrare chi avesse giocato meglio. Anche a occhio nudo è parso evidente che l’Atalanta abbia avuto qualcosa in più, schiacciando la capolista nella sua metà campo per tutto il secondo tempo. Solo la reattività di un super Handanovic ha impedito alla squadra di Gasperini di espugnare San Siro e conquistare una vittoria tanto inattesa alla vigilia quanto meritata nei novanta minuti. Se si vuole analizzare a fondo i numeri di questa Atalanta però vale la pena evidenziare una statistica davvero impressionante, soprattutto se si allarga lo sguardo a tutta la stagione. Nella sfida contro l’Inter infatti i nerazzurri hanno toccato la vetta di palle giocate rispetto a tutte le altre gare del campionato: la bellezza 765. Contro il Parma erano state quasi cento in meno, 685, così come contro il Milan, 598. Vediamo tutti i dati, catalogati come sempre con gli strumenti del Rating di Corner.