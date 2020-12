Atalanta, abbiamo misurato il «peso» di Gomez. I dati di passaggi e dribbling: rinunciare al Papu è quasi impossibile

N onostante l’Atalanta di Gasperini occupi la settima posizione in classifica, con 22 punti in 13 partite (1.69 di media a gara), il popolo nerazzurro è in trepidante attesa di conoscere gli sviluppi della situazione legata ad Alejandro Gomez. Non è certo nostra intenzione entrare nel merito dell’ormai nota lite Gasperini-Gomez, e nemmeno mettere becco nelle questioni societarie legate alla faccenda, anche se pensiamo di interpretare il pensiero comune quando auspichiamo che la questione si risolva con la riappacificazione dei due, ai quali peraltro il popolo nerazzurro deve moltissimo. E’ invece di nostra competenza indagare su quelle che potrebbero essere le ripercussioni dell’eventuale addio del capitano, per quanto riguarda il rendimento dell’Atalanta sul campo.