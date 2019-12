Atalanta all’attacco? Lo «Shakhtar brasilero» sa chiudersi: ecco come ha fatto col City

M ercoledì sera, l’Atalanta sfiderà nell’ultima gara del Gruppo C di Champions League gli ucraini dello Shakthar Donetsk. Nel freddo del Metalist Stadium di Kharkiv, per gli uomini di Gasperini la vittoria è l’unico risultato possibile per proseguire in Europa, sia che si riesca a farlo in Champions League (per poter accedere agli ottavi di finale, serve che la Dinamo Zagabria non vinca con il City), o sia che si prosegua dai sedicesimi di finale di Europa League. L’analisi che segue, integra quelle che abbiamo proposto in fase di presentazione e nel post match della gara di San Siro e riguarda la gara disputata dallo Shakhtar Donetsk contro il City di Guardiola nell’ultimo turno di Champions League.