Atalanta, analisi dei dati dei gol. Per restare in alto bisogna abbassare la media delle reti incassate. Tutti i numeri

A ltri tre gol subiti dall’Atalanta, questa volta in casa contro la Sampdoria, non certo una squadra dall’enorme rendimento offensivo. Tanti i punti di domanda, anche nella mente di Gasperini, che ha parlato di confusione riferendosi ad alcune scelte di formazione non proprio azzeccate. Siamo solo a inizio campionato, è vero, ma una squadra che vuole lottare per restare nelle zone alte della classifica e centrare un’altra qualificazione europea non può permettersi di restare troppo indietro. Anche perché questa sarà una stagione strana, la più strana di sempre, con tantissime partite ravvicinate e l’incognita dei contagi che non permette di stare troppo tranquilli. Ci siamo portati avanti, abbiamo analizzato gli ultimi dieci campionati di Serie A per capire qual è la media di gol fatti e gol subiti di chi vince lo scudetto e di chi si qualifica a Champions ed Europa League, per capire dove l’Atalanta deve fare meglio per centrare i propri obiettivi. Niente allarmismi, ovviamente, anche perché i nove punti raccolti nelle prime cinque giornate sono il secondo miglior risultato (dopo i dieci dell’anno scorso) raccolto dai nerazzurri nello stesso periodo da quando in panchina c’è Gasperini.