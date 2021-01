Atalanta, analisi tattica del Milan. Giovane, veloce, divertente. Eppure qualche «difetto» c’è: ecco cosa sfruttare

L’ ultima giornata del girone di andata di serie A riserva all’Atalanta di Gasperini la sfida contro i campioni d’inverno (sicuramente per punti) del Milan. La squadra di Pioli si è rivelata come l’autentica sorpresa dell’attuale stagione di serie A. Il club guidato da Gazidis ha deciso di sposare la linea verde, con i rossoneri che possono annoverare tra le proprie fila un parco giovani tra i più interessanti di Europa. Non mancano però a Pioli giocatori di provata esperienza quali, Ibrahimovic, Kijaer, e l’ultimo arrivato Mandžukić. Per inquadrare la sfida contro i rossoneri, abbiamo analizzato la partita giocata qualche settimana fa contro la Juventus a San Siro. Nell’occasione, i padroni di casa si erano schierati con il 4-2-3-1, dove Calabria aveva agito da centrocampista centrale a fianco di Kessiè.