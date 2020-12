Atalanta, attenta a Fonseca e alla Roma super offensiva. Che però un po’ di difetto li ha, e su quelli si può attaccare

I l tour de force dell’Atalanta, tra sfide di Champions League e campionato, prosegue al ritmo di una gara ogni tre giorni. Nemmeno il tempo di archiviare l’ottimo pareggio di Torino, che gli uomini di Gasperini sono già chiamati alla difficilissima sfida contro i giallorossi capitolini, guidati in panchina dal portoghese Paulo Fonseca. La squadra del neo presidente Dan Friedkin si è imposta all’attenzione della stampa nazionale per la qualità del gioco espresso nella prime tredici giornate di campionato, soprattutto per quanto riguarda il volume delle azioni offensive. Dopo il turno infrasettimanale contro il Torino, i giallorossi hanno l’attacco più prolifico della Seria A per quanto riguarda gli xG prodotti, che sono stati fin qui 30.91, e il secondo attacco di A per numero di reti segnate (27). La squadra di Fonseca, può vantare però anche una buona fase difensiva, con soli 13.51 xG concessi (4ª miglior difesa di A in questa classifica) e 14 reti subite. Nonostante la sconfitta contro il Verona, attribuita a tavolino per un errore di compilazione della distinta di gara, la squadra giallorossa occupa terza piazza in classifica con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi ed 1 sconfitta sul campo.