Atalanta, attenta alla Juve di Pirlo: squadra che cambia mille moduli, perché non ne ha uno fisso. Tutti i dati

L’ inno della Champions League potrebbe accompagnare Juventus ed Atalanta al loro ingresso in campo. Le formazioni di Pirlo e Gasperini sono infatti entrambe qualificate agli ottavi di finale della massima competizione europea, ed in questa inedita sfida infrasettimanale di campionato sembrano dar prosecuzione alle spettacolari gare dei gironi, terminate la scorsa settimana. La Juventus di Pirlo (1879 punti Elo ed ottava tra i top club) è stata capace di imporsi come prima del Gruppo G, sbancando nell’ultima giornata il Camp Nou di Barcellona per 3-0. Il cammino in campionato della squadra di Pirlo è stato però meno luccicante rispetto a quello avuto in Champions League. Il tecnico di Flero, alla sua prima esperienza in panchina e nell’impossibilità di disputare amichevoli in estate, è incappato in qualche pareggio di troppo (Benevento, Hellas Verona e Crotone), ed in alcune partite in cui la squadra non ha particolarmente convinto. In questa analisi utilizzeremo due gare per cercare di inquadrare i bianconeri. Per primo il derby contro il Torino, vinto ma non giocato particolarmente bene. Poi l’exploit di Barcellona, che coincide con una delle migliori prestazioni stagionali dell’undici bianconero. Ma prima di addentrarci nell’analisi, diamo un’occhiata a qualche dato (prime 10 giornate).