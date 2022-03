Atalanta-Bayer, lo studio dei dati e il dibattito su Musso: ecco l’analisi dei 2 gol. Muriel e gli esterni chiavi per i quarti

L’ Atalanta di Gasperini si è regalata un’altra soddisfazione in Europa. La formazione nerazzurra ha giocato una delle sue migliori gare stagionali, mettendo sotto la terza forza della Bundesliga e prendendosi in questo modo un piccolo vantaggio sulla formazione tedesca in vista della gara di ritorno in programma giovedì 17 alla Bay Arena di Leverkusen. La prova dei nerazzurri si sarebbe potuta trasformare nella “gara perfetta” se gli uomini di Gasperini fossero riusciti ad aggiudicarsi il match con un vantaggio più ampio, che è stato peraltro assolutamente alla portata dei nerazzurri per quanto mostrato sul campo. Ma il Leverkusen si è dimostrata avversaria di rango, con la quale non ti puoi permettere distrazioni, e l’Atalanta dovrà tenere assolutamente in considerazione questo fatto in considerazione della gara di ritorno.