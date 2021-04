Atalanta-Bologna, preview tattica. Tutti i dati di Mihajlovic. Gasp ritrova Barrow e Orsolini: due ex da tenere d’occhio

Ilicic aveva giocato ottimamente i primi 45 minuti, ed era stato messo a riposo da Gasperini nella ripresa. Al suo posto era subentrato Miranchuk in una delle prime apparizioni consistenti per minutaggio da parte del russo. Il gioco della squadra nerazzurra ne aveva però risentito e si era “afflosciato”, perdendo da prima in incisività in fase di possesso e poi, calando anche dal punto di vista dell’intensità. Il modulo cardine dei felsinei resta il 4-2-3-1, utilizzato in campionato per 2475 minuti. Decisamente meno utilizzate le sue varianti: 4-4-2 (128 minuti), 4-1-4-1 (96 minuti). 119 minuti complessivi per moduli con linea difensiva a tre (o cinque con gli esterni bassi) : 3-4-2-1 (93 minuti), 5-4-1 (56 minuti), 5-3-2 (37 minuti), 3-5-2 (15 minuti), 3-4-1-2 (11 minuti).