Atalanta-Cagliari, la match analysis. La tattica della partita e tutti i dati delle prestazioni di Miranchuk e Maehle

N ella fredda notte di Bergamo, Atalanta e Cagliari hanno dato vita alla gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Entrambi gli allenatori volevano accedere ai quarti di finale della competizione, ma a causa di un calendario particolarmente compresso, hanno utilizzato diversi giocatori che solitamente non rientrano nel undici di partenza. Dopo 90 minuti, si è qualificata l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha battuto i rossoblù isolani, con il largo punteggio di 3-1. Nell’immagine sotto, potete vedere le scelte dei due tecnici per l’undici di partenza.