Atalanta-Cagliari, la match analysis. Possesso batte lanci lunghi. E Papu trova un gol da tuttocampista. 8 grafiche

In partenza, le squadre si sono schierate come mostrato nella grafica sopra. Gasperini è rimasto fedele al suo credo tattico, schierando l’Atalanta con il 3-4-1-2, con Pasalic in mediana al posto di Freuler e Muriel a fare coppia in attacco con Zapata, oltre all’esordio tra i titolari di Romero, come ricordato sopra. 4-4-2 per Di Francesco con Zappa (a destra) e Godin (centrale) al debutto stagionale nell’undici di partenza e Nandez arretrato sulla linea di mediana.