Atalanta, Champions da sogno a incubo? Cos’ha detto, fin qui, il campo europeo

D opo le prime tre giornate di Champions League, l’Atalanta è il fanalino di coda del Girone C con zero punti e ben 11 gol subiti a fronte dei 2 soli fatti. La dissonanza tra l’andamento in campionato dei nerazzurri e quello in Europa, ha spinto gli analisti nostrani (e non solo) ad osservare attentamente le prestazioni della squadra di Gasperini alla ricerca di una plausibile spiegazione. Ovviamente le analisi non potevano che concentrarsi soprattutto sulle 11 reti subite (poi ci torniamo) ed hanno forse trascurato le prestazioni generali della squadra, che meritano però di essere osservate in generale un po’ più attentamente.