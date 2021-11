Atalanta, classifiche aggiornate. Toloi si conferma al comando del rendimento. Musso è indietro. 1 5 grafiche interattive

C ontro lo Spezia abbiamo rivisto l’Atalanta dei giorni migliori. Quantità e qualità, ma soprattutto la spinta in fase offensiva che a tratti era mancata in questo avvio di stagione. Quelli ottenuti sabato sono tre punti fondamentali, in una giornata di campionato ricca di scontri diretti e per arrivare al meglio alla sfida di martedì, contro lo Young Boys. Anche perché nella sfida contro i liguri c’era il rischio di combinare un disastro, tra rientri dall’infortunio e giocatori arrivati solo qualche giorno prima dagli impegni con le nazionali. E invece tutto è filato liscio, grazie all’ottima prestazione di gran parte della squadra, certificata dai dati. Iniziamo, come sempre, dai numeri della partita, per poi passare all’evoluzione del rendimento stagionale.