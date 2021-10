Atalanta, classifiche e rendimenti dopo Manchester. Bene i contrasti di Ilicic, e cresce il livello dei nuovi acquisti

N iente da fare per l’Atalanta. Dopo un primo tempo straordinario, forse i migliori quarantacinque minuti dell’era Gasperini, nella ripresa è arrivata la rimonta del Manchester United. Grazie, soprattutto, alla qualità dei giocatori entrati dalla panchina inglese. La prestazione restituisce però certezze ai nerazzurri, capaci di giocare alla pari contro una squadra che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto avere vita facile. È il momento di analizzare i numeri dei giocatori dell’Atalanta. Prima quelli della sfida contro il Manchester United, che incoronano, su tutti, Musso e Demiral. Poi l’evoluzione dei numeri in media, per capire chi, più degli altri, sta crescendo nel rendimento in questo inizio di stagione.