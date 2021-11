Atalanta, classifiche e rendimenti. Duelli vinti, cresce la «forza». Ma l’attacco dipende da Zapata. Tabelle interattive

Q uella con la Lazio è stata una partita molto particolare. L’Atalanta ci è arrivata con sei indisponibili, ancora una volta. A tre giorni dalla sfida storica con il Manchester United. Il risultato poteva essere ancor più negativo, ma la zampata di de Roon ha regalato alla squadra di Gasperini un punto meritato. Perché i nerazzurri hanno tenuto il campo alla grande, hanno creato di più rispetto agli uomini di Sarri e praticamente tutti i giocatori hanno avuto una percentuale di duelli positivi. Insomma, la sconfitta sarebbe stata una beffa. Certo è che la sfida non è stata semplice, come sempre quando si gioca uno scontro diretto. L’Atalanta ha prodotto di più in zona offensiva, ma è mancato quel pizzico di precisione in più per fare male alla Lazio, ma portare al tiro dieci giocatori non è da tutti.