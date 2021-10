Atalanta, classifiche e rendimenti: Ilicic vola al secondo posto stagionale. Segno positivo per Miranchuk e Lovato

L’A talanta batte la Sampdoria e torna alla vittoria. Scacciati via dopo meno di quattro giorni i fantasmi della partita contro l’Udinese. La squadra di Gasperini vince e convince, i dati certificano una prova di livello dei nerazzurri in una partita difficile: sul campo è sembrato tutto piuttosto agevole, ma a centrocampo si è giocata una vera e propria battaglia e lo dimostrano i numeri dei duelli e dei passaggi sbagliati. Uscire da Marassi non è un’impresa, ma conferma la sensazione di un’Atalanta in crescita, che sta ancora lavorando per raggiungere lo stato di forma ottimale. La classifica, intanto, sorride più degli anni scorsi. Non solo in termini di punti conquistati, ma anche come distanza dal quarto posto. Tutto questo fa ben sperare, ma veniamo ai numeri.