Atalanta, classifiche e rendimenti. Toloi resta leader, tonfo indietro di Musso. de Roon ancora lontano dai suoi livelli

È stata una brutta serata, quella di domenica. Una brutta sconfitta per l’Atalanta, sembrata irriconoscibile per gran parte della gara. Ci sono due settimane per pensare alla partita contro il Milan, che va però archiviata in fretta. Solo dopo aver capito gli errori, solo dopo aver compreso fino infondo in cosa è mancata la squadra di Gasperini. Questo passa anche dall’analisi di numeri e statistiche dei singoli, per capire chi si salva e chi invece ha bisogno di lavorare ancora per trovare la migliore condizione.