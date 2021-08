Atalanta, come gioca il West Ham, 1° avversario internazionale della stagione: una squadra che «lascia giocare»

M ancano quattordici giorni al debutto in campionato dell’Atalanta, e per questo motivo Gasperini ed i suoi ragazzi si misureranno oggi con un avversario di spessore. Nella classica trasferta in terra d’Albione, che contraddistingue ormai da anni la gestione delle gare “estive” dei Percassi, i nerazzurri si troveranno di fronte la squadra londinese del West Ham United. Per Gasperini l’occasione di misurare i progressi dei suoi ragazzi, dare un’ulteriore possibilità a chi deve dimostrare qualcosa, e accogliere tra i ranghi, oltre ai nazionali anche qualche volto nuovo proveniente dal mercato, che come avevamo previsto si è parecchio scaldato nella settimana appena trascorsa. Se la prima uscita di un certo livello contro il Pordenone non ha visto nessun cambiamento tattico nell’assetto dei nerazzurri (3-4-2-1), la gara al London Stadium (la casa degli Hammers) potrebbe vedere l’Atalanta giocare in maniera diversa per qualche spezzone di partita. Ma anche qua siamo nel campo delle pure ipotesi. Difficile capire anche quale potrebbe essere il primo undici a scendere in campo. Dipenderà molto dalle condizioni dei singoli, e dalla tabella del minutaggio che staff ed allenatore avranno stabilito per ciascuno. Ovviamente tenendo conto che di fronte c’è un avversario forte e da rispettare, per cui anche i cambi dovranno essere dosati in maniera tale da poter avere sul campo sempre un undici competitivo. Le amichevoli sono amichevoli ed hanno un valore relativo, ma meglio non prendere “imbarcate”, anche se estive. Vediamo quindi di inquadrare un po’ meglio questi avversari, che inizieranno la loro avventura in Premiere League tra poco più di una settimana (domenica 15 agosto alle ore 18 in trasferta al St James Park di Newcastle) e che quindi sono certamente più avanti dell’Atalanta dal punto di vista della preparazione.