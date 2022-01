Atalanta, contenitore statistico aggiornato. Toloi sempre 1°, dietro crescono Muriel e Demiral (e, ovviamente, Pezzella)

L a soddisfazione per aver pareggiato contro la prima in classifica nonostante le assenze, pesanti. L’amaro in bocca per non aver sfruttato alcune palle gol che avrebbero potuto cambiare l’indirizzo della partita. E nei numeri com’è andata? Torna l’analisi delle statistiche individuali dei giocatori dell’Atalanta, prima relative alla sfida contro la squadra di Inzaghi, poi l’evoluzione dei dati stagionali, in media per partita.