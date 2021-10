Atalanta, cosa dicono i dati di Manchester? Lovato c’è, ha bisogno di crescere. E Miranchuk? Così non aiuta

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

A ll’Old Trafford l’Atalanta di Gasperini ha subito la prima sconfitta stagionale in Champions League. La partita è stata condizionata (se non proprio decisa) dagli infortuni e dalla differenza di profondità delle due panchine. Quando al termine del primo tempo Demiral ha lasciato il campo (327 di Index, il migliore tra i nerazzurri) per un problema alla coscia, sono saliti a sei i titolari indisponibili (oltre al turco, Pessina, Toloi, Djimsiti, Gosens, Hateboer), decisamente troppo perché la squadra non ne risentisse in una gara di questo livello. Gasperini si era già dovuto inventare una difesa prima dell’inizio della partita (de Roon arretrato nella linea a tre), e ad inizio secondo tempo si è ritrovato addirittura con il solo Palomino difensore di ruolo tra i suoi “titolarissimi”.