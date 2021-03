Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

L’ Atalanta ha incassato la quarta vittoria consecutiva in campionato contro il Crotone del neo allenatore Serse Cosmi. Ora gli uomini di Gasperini occupano la terza posizione in classifica, in condivisione con la Juventus a 49 punti. Hanno ridotto notevolmente il gap con il Milan (ora solo a 4 punti di distanza), ma devono comunque gestire una classifica corta e complessa, con la Roma, prima inseguitrice, che è a due sole lunghezze.