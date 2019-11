C he botta, ragazzi. Fa ancora male. E fa ancora più male analizzando i risultati del Rating, mai così negativi come dopo la disfatta di domenica contro il Cagliari. Tanti giocatori sottozero, poche certezze e parametri che si discostano molto dall’andamento a cui i tifosi erano abituati. Si vedono le conseguenze sia nella classifica generale, dove alcuni big fanno addirittura passi indietro, sia nel computo delle statistiche di squadra dell’intera stagione.