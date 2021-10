Atalanta, dati e classifiche. Pasalic il migliore di giornata, Lovato fa ben sperare. L’attacco: calano tiri e assist

Veniamo all’analisi dei numeri, perché ci sono diversi aspetti da sottolineare. Per quanto riguarda i dati difensivi, la prova di Palomino è stata ottima, ancora una volta. Non solo. L’esordio dal primo minuto di Lovato è stato molto positivo, un giocatore su cui fare affidamento per presente e futuro. Allo stesso tempo, Pezzella non ha sfigurato.