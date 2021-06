Atalanta, dati e identikit di Teun Koopmeiners. L’algoritmo di Instat regala un sorriso: è ai livelli di Freuler e de Roon

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

L’ Atalanta è vicina a chiudere il suo primo affare della sessione estiva di calciomercato. Sembra infatti che il club orobico stia completando l’operazione che porterà in nerazzurro Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’AZ Alkmaar, classe 1998 (23 anni). Teun è alto 183 centimetri per 77 chilogrammi di peso, ed è entrato nel giro della nazionale maggiore olandese, dove è compagno di reparto di de Roon. Koopmeiners è un centrocampista, piede sinistro, che solitamente occupa la posizione di esterno di sinistra nella mediana a tre (modulo 4-3-3) utilizzata dal tecnico dell’AZ Alkmaar, Pascal Jansen. Teun è comunque un mediano molto duttile (impiegato per l’83% del tempo di gioco in questa posizione), in grado di occupare tutte le posizione del centrocampo, ed all’occorrenza sa destreggiarsi anche come difensore centrale (ruolo ricoperto ad inizio carriera). Vediamo nel dettaglio, con l’ausilio dei database di Instat, di che tipo di giocatore parliamo.