Atalanta, De Roon nel club dei 100, ma nel Rating la spunta Pasalic: le statistiche di squadra nelle info interattive

S crive Marten de Roon che dopo la partita contro il Brescia è contento perché finalmente il fotografo è riuscito a fargli un buono scatto. Considerate le smorfie che sfodera solitamente, quella di martedì sera è davvero una bella foto. Ma il centrocampista olandese esulta anche per altro: per il gol, soprattutto. Un elegante destro di esterno collo che ha sorpreso un po’ tutti, anche il Papu Gomez in panchina. Esulta per il secondo posto, pur provvisorio in attesa dell’Inter. E ora può esultare anche per essere entrato nel club dei 100: per la prima volta in questa stagione un centrocampista dell’Atalanta è riuscito a superare quota 100 sia per palle giocate, sia per passaggi riusciti. 117 palle giocate nel corso dei novanta minuti, 104 passaggi riusciti.