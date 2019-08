C on le 4 reti rimediate nell’amichevole contro il Getafe, salgono a 9 le reti subite dall’Atalanta nelle quattro amichevoli internazionali estive. Si sa, è calcio d’agosto (e anche luglio) e quindi le indicazioni che ne derivano vengono spesso smentite dalle prime delle gare ufficiali. In questa fase della preparazione sono troppi i fattori che possono incidere e determinare una cattiva prestazione ed è persino superfluo elencarle qui ora. Ma se i 2,25 gol di media subiti a partita non devono preoccupare, devono comunque far riflettere. Soprattutto i cinque gol incassati dagli sviluppi di rimesse laterali, punizioni e calci d’angolo. In queste situazioni nell’arco di tutta la campagna estiva l’Atalanta si è dimostrata particolarmente «distratta».