Atalanta: ecco chi è Demiral, possibile sostituto di Romero. Contrasti e anticipi, l’analisi dei dati è incoraggiante

C ome avevamo ampiamente previsto proprio qui su Corner, il mercato ora che sono i terminati tornei che hanno visto impegnati numerosi nazionali, sta subendo una brusca accelerata. Così nel giro di poche ore si stanno scaldando diverse piste, sia per quanto riguarda i giocatori in entrata che quelli in uscita. Nelle ultime ore si è concretizzata l’offerta “mostre” del Tottenham per Romero. Un’offerta molto consistente, che le indiscrezioni segnalano vicino ai 50 milioni di euro. Non sappiamo ancora con certezza se il centrale argentino prenderà la via di Londra. Resta il fatto che l’interessamento della squadra gestita da Paratici sta facendo vacillare la dirigenza nerazzurra. Allo stesso modo, l’ingaggio offerto al calciatore (circa 3 milioni di euro) è una cifra molto importante, che dovrebbe convincere Cristian a vestire la maglia degli speroni e che difficilmente potrebbe essere anche solo avvicinata dal club guidato dai Percassi, sempre molto attento ai bilanci. In contemporanea a questa trattativa, si sono fatte insistenti anche le voci circa un interessamento dell’Atalanta per il difensore turco della Juventus Merih Demiral. Lo staff di Sartori con ogni probabilità vuole essere sicuro di non rimanere scoperto in una posizione importante come quella del centrale di difesa, prima di avallare “l’operazione Romero”. Dunque, per un ex bianconero che potrebbe partire, potrebbe giungerne un altro alla corte di Gasperini. Come sappiamo bene, è difficile fare chiarezza sulle reali cifre di mercato dei calciatori. Spesso queste risultano altisonanti, mentre a livello pratico muovono solo “pochi” milioni di euro. Gli interessi di bilancio delle formazioni fanno il resto. Sta di fatto che sono tornati ad essere intensi nelle ultime stagioni gli scambi di giocatori sull’asse Bergamo-Torino. Anche se non ci è dato modo di far chiarezza (ovvero con estrema precisione) sulle reali cifre di mercato, la quotazione offerta dal sito Transfermarkt riguardo ai nomi sopra citati ci può aiutare a capire. Da quanto riportato dal sito, l’Atalanta sta cedendo Romero ad un prezzo nettamente superiore rispetto alla sua attuale quotazione di mercato (35 milioni), e sta cercando di acquisire (Demiral) un centrale di assoluto valore, quotato 28 milioni. Ora vediamo nei dettagli che giocatore è il turco in predicato di giungere agli ordini di Gasperini.