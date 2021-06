Atalanta, ecco chi è Jhon Lucumì: colombiano, ottimi dati difensivi. Con Gasp imparerebbe ad attaccare

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

L’ Atalanta di Gasperini è alla ricerca di difensori. Se il nome più gettonato resta quello del giapponese Tomiyasu del Bologna (società verso la quale i nerazzurri posso vantare un credito), Sartori ed il suo staff continuano a monitorare i prospetti più interessanti che il mercato propone. Tra i campionati più esplorati dallo scouting bergamasco c’è sicuramente quello belga, con la squadra del Genk che resta tra le favorite, visto i buoni affari siglati tra i due club nelle ultime stagioni. Ecco dunque spuntare il nome di Jhon Lucumì (Jhon Janer Lucumì Bonilla per esteso), colombiano di Cali, classe 1998. Il ventiduenne è un difensore centrale, piede sinistro, che occupa abitualmente la posizione di centrale di sinistra nella difesa della squadra belga allenata da John van den Brom, che solitamente gioca con il 4-2-3-1. Alto un metro e 87 centimetri per 84 chilogrammi di peso, Jhon ha raggiunto nel corso dell’ultima stagione quota 272 punti nell’indice Instat. E’ bene ricordare che questo indice consente di comparare giocatori di diversi campionati, perché l’algoritmo utilizzato per soppesare le statistiche è bilanciato sul livello di difficoltà di ogni singolo campionato.