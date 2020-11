Atalanta, ecco come creare problemi al Liverpool. Qualche idea presa dal Midtjylland: prima di tutto, equilibrio

N ella prima partita di Champions League disputata ad Anfield Road, il Liverpool di Klopp ha incontrato la formazione danese del Midtjylland, già sconfitta per 4-0 all’esordio dall’Atalanta. L’analisi che segue, esaminerà quanto fatto dalla squadra di Klopp in questa partita. Il Mitdjylland ha cercato di giocare con il cronometro, facendo trascorrere il tempo di gioco, soprattutto nel primo tempo, cercando di limitare la fase offensiva dei reds e giocare un’intelligente fase di possesso. Il Liverpool, che nel primo tempo è stato incapace di aumentare i ritmi di gara, nella ripresa ha corretto il proprio stile di gioco riuscendo in questo modo a segnare le reti che hanno condizionato la partita. Scopriamo dunque come gioca il Liverpool.