Atalanta, ecco cosa dice l’Instat Index: nerazzurri da Champions. Classifiche: in Europa giù dalla vetta solo in Premier

P er i giocatori agli ordini di Gasperini è terminato il secondo ciclo di partite ravvicinate. Lo stop determinato dagli impegni delle nazionali consentirà a qualcuno di loro (in realtà molto pochi) di rifiatare. Dopo questa sosta, l’Atalanta dovrà giocare alcune partite “chiave”, sia nella nostrana Serie A, che in Champions League. Partite quest’ultime, che determineranno il destino dei ragazzi di Gasperini in Europa. Al solito, per noi di Corner, gli stop del campionato corrispondono ai “periodi” dedicati ad approfondimenti ancor più «approfonditi» del solito. Questa volta, abbiamo voluto cominciare da un confronto “divertente” tra i dati prodotti dall’Atalanta in Serie A, con le altre squadre del massimo campionato e con quelle degli altri principali tornei continentali. Confronto questo non solo divertente, ma anche utile per capire la dimensione raggiunta dall’Atalanta sotto la conduzione di Gasperini. Dimensione che spesso sottovalutiamo, perché un po’ tutti (compreso chi vi scrive), ci siamo abituati a vincere, e i tempi delle “vacche magre”, paiono solo essere uno sbiadito ricordo.