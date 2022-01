Atalanta, ecco cosa ha «aggiunto» Koopmeiners al gioco di Gasp. Tutti i dati e il confronto con Freuler e de Roon

Quando uno dei due instancabili «motorini» di Gasperini ha dato forfait, si sono adattati a giocare in quella posizione altri nerazzurri, tra i quali i più assidui sono stati Pasalic e Pessina. Ma come spesso capita nel calcio quando si «adattano» dei giocatori, si ha sempre la sensazione che la prestazione dei sostituiti non sia stata nulla di più che «sufficiente». Sensazione questa che è diventata ancor più amplificata nello specifico dei nerazzurri, quando si sono spostati giocatori «tecnici» (trequartisti) in posizioni di «sacrificio», che necessitano più di «quantità» che di «qualità». Prima però di essere fraintesi, specifichiamo un paio di cose.