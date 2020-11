Atalanta, ecco Juric col Verona. Squadra «gemella»? Qualche differenza c’è: ecco dati e grafiche

D opo la gara contro il Liverpool di mercoledì in Champions League, l’Atalanta è chiamata a un nuovo impegno in Serie A. L’avversario di turno è il Verona di Juric, una formazione tutt’altro che semplice da affrontare. La squadra scaligera, nelle ultime stagioni ha sempre messo in difficoltà l’undici di Gasperini. Se anche i risultati hanno arriso nella maggior parte dei casi ai nerazzurri, la squadra di Gasperini ha sempre sofferto dal punto di vista del gioco, con gare mai scontate e dense di insidie. I gialloblu sono la squadra più simile all’Atalanta nell’intero panorama della Serie A. Ivan Juric è stato per anni il “figlioccio” di Gasperini e per questo le due squadre condividono molti principi di gioco.