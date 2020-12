Atalanta, ecco una Fiorentina «cantiere aperto»: 4-3-3 o 4-4-2, Prandelli cerca soluzioni per uscire dalla crisi

D opo l’estenuante marcia nel girone di Champions League, l’Atalanta non può permettersi altri passi falsi in Serie A. La vetta, pare ormai lontanissima (+12) ed è occupata dai rossoneri di Pioli, vera rivelazione del campionato. La quarta piazza occupata dalla Juventus, resta a + 6, distanza che potrebbero ridursi solo dopo il recupero della gara di Udine, ma che resta comunque una distanza importante. L’Atalanta ha una delle peggiori performance per differenza punti rispetto alla scorsa stagione. Riposte le velleità europee fino al prossimo anno, è il caso che mente e muscoli tornino a girare come si deve nella competizione domestica. L’avversario dell’undicesima giornata di serie A sarà la Fiorentina di Cesare Prandelli. Dopo i passi falsi con lo Spezia ed il Verona, il calendario propone una sfida contro una squadra piena di problemi e che il cambio in panchina (Prandelli al posto di Iachini) non ha assolutamente risolto. Inutile quindi girarci intorno; se è vero che nessuna squadra di A può essere sottovalutata, è anche vero che la Fiorentina è a tutti gli effetti (come lo erano Spezia e Verona) una squadra alla portata dei nerazzurri. In poche parole, urge vincere. Vediamo che tipo di partita potrà essere.